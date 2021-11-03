В Одессе сын убил мать и вытащил тело в подъезд

В Одессе сын убил мать и вытащил тело в подъезд

Мужчина после преступления скрылся.

В Киевском районе сын до смерти забил 76-летнюю мать в квартире. А потом вытащил ее тело в подъезд и сбежал из дома.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Правоохранители задержали злоумышленника через несколько часов у родственников, где он пытался скрыться.

Ему инкриминируют совершение умышленного убийства, предусмотренное ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в Херсонской области во время ссоры сын убил отца, а затем решил скрыть следы преступления. Тело закопал в огороде, засыпав мусором.

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