В Одессе сын убил мать и вытащил тело в подъезд

Мужчина после преступления скрылся.
В Киевском районе сын до смерти забил 76-летнюю мать в квартире. А потом вытащил ее тело в подъезд и сбежал из дома.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Правоохранители задержали злоумышленника через несколько часов у родственников, где он пытался скрыться.
Ему инкриминируют совершение умышленного убийства, предусмотренное ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, в Херсонской области во время ссоры сын убил отца, а затем решил скрыть следы преступления. Тело закопал в огороде, засыпав мусором.
Читайте также:
- Под Киевом 24-летний парень до смерти избил участника ООС: злоумышленнику сообщили о подозрении
- В Харькове мать в прямом эфире в Instagram избила 4-летнего ребенка: мальчика госпитализировали (фото)
- Журналистку во время съемки сюжета укусили за ягодицы индюки: видео