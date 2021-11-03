В Одесі син вбив матір і виволік тіло в під'їзд

Чоловік після злочину втік.
У Київському районі син до смерті забив 76-річну матір у квартирі. А потім виволік її тіло в під’їзд і втік з дому.
Про це повідомили у поліції Одеської області.
Правоохоронці затримали зловмисника за кілька годин у родичів, де він намагався сховатися.
Йому інкримінують вчинення умисного вбивства, що передбачене ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від семи до п’ятнадцяти років.
Нагадаємо, у Херсонській області під час сварки син вбив батька, а потім вирішив приховати сліди злочину. Тіло закопав на городі, засипавши сміттям.
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