В Одесі син вбив матір і виволік тіло в під'їзд

В Одесі син вбив матір і виволік тіло в під'їзд

Чоловік після злочину втік.

У Київському районі син до смерті забив 76-річну матір у квартирі. А потім виволік її тіло в під’їзд і втік з дому.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

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Правоохоронці затримали зловмисника за кілька годин у родичів, де він намагався сховатися.

Йому інкримінують вчинення умисного вбивства, що передбачене ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі строком від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, у Херсонській області під час сварки син вбив батька, а потім вирішив приховати сліди злочину. Тіло закопав на городі, засипавши сміттям.

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