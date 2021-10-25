Журналістку під час знімання сюжету вкусили за сідниці індики: відео

Журналістку під час знімання сюжету вкусили за сідниці індики: відео

Інцидент стався на фермі під час зйомки сюжету про брак працівників із інших країн Європи.

У Великій Британії журналістку CNN Анну Стюарт під час знімання сюжету вкусили за сідниці індики.

Відео інциденту журналістка опублікувала у Twitter.

На кадрах видно, як Анну Стюарт під час знімання сюжету за сідниці вкусила одна із індичок.

"Вона схопила мене за сідницю", - прокоментувала журналістка.

На це індики гучно відреагували звуком, який нагадує регіт.

"Виявляється, індички дійсно люблять посміятися з мене", – додала Стюарт, наголосивши, що на Різдво з великим задоволенням скуштує індичку.

Turns out what turkeys REALLY like is a good laugh, at my expense. Sound up…



No shortage of outtakes today at @KellyBronze Farm. pic.twitter.com/8XSpr6kJtx — Anna Stewart (@annastewartcnn) October 19, 2021

Видання Daily Star додало, що інцидент стався в Ессексі на фермі KellyBronze. Там журналістка записувала інтерв'ю із фермером Полом Келлі, який розповідав, що через брак робітників із інших країн Європи, у Великій Британії бракуватиме індичок на Різдво.

Нагадаємо, у США телеканал замість прогнозу погоди показав в ефірі порно.

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