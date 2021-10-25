У п'яти областях усі університети перейшли на дистанційне навчання (список)

У п'яти областях усі університети перейшли на дистанційне навчання (список)

Дистанційне навчання відбуватиметься від 25 жовтня до 15 листопада.

Минулого тижня Міністерство освіти і науки рекомендувало запровадити дистанційне навчання закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління. Відтак, від 25 жовтня до 15 листопада у 5-ти областях усі ВНЗ вирішили перейти на дистанційну форму навчання.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

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За оперативною інформацією МОН, йдеться про такі області:

Запорізька – 100%;

Львівська – 100%;

Миколаївська – 100%;

Одеська – 100%;

Сумська – 100%.

Деякі ЗВО використовують змішану форму навчання. Найбільше таких університетів у Харківській області – 8 закладів, а також по 2 університети в Київській та Чернігівській областях.

В очному режимі продовжують працювати заклади вищої освіти Черкаської області – 8 університетів, а також 5 університетів Житомирщини. Рекомендацію МОН про запровадження дистанційного навчання в закладах фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти ухвалили на основі консультацій з МОЗ.

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