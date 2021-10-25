На Донбасі отримав поранення українських військовий

Упродовж поточної доби в зоні ООС зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків.
У понеділок, 25 жовтня, внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі отримав поранення військовослужбовець Об’єднаних сил.
Про це повідомили у вечірньому зведенні штабу ООС.
Упродовж доби ворог чотири рази порушував режим припинення вогню, в одному випадку - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля Кам’янки бойовики обстріляли позиції українських бійців з мінометів калібру 82 мм, поблизу Пісків - відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В напрямку Золотого-4 найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
“Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості”, - йдеться у повідомленні.
В штабі ООС повідомили, що українські бійці відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Нагадаємо, у п’ятницю, 22 жовтня, літак з третьою партією додаткової військової допомоги на 60 млн доларів від уряду США приземлився в аеропорту "Бориспіль”. У цьому вантажі - боєприпаси, протитанкова і високоточна зброя, а також медичне обладнання.