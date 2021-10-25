На Донбасі бойовики гатять із забороненого озброєння

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Протягом минулої доби, 24 жовтня, зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню: один раз збройні формування РФ використали заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у зведенні 25 жовтня.

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В бік Кам'янки бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Новоселівки Другої - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, наголосили у штабі. "На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, змусивши його припинити вогневу активність", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал-майор запасу Григорій Галаган вважає, що Україна має бути готовою до вторгнення Росії в кожній області, і наголошує на важливості організації ймовірного руху спротиву.

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