Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 25 жовтня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 14,5 тисяч.
В Україні станом на ранок 25 жовтня зафіксовано 14 634 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 330 людей, 4 598 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 3 912 осіб, а 101 331 людину вакциновано проти COVID-19. 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 784 039 осіб;
- одужало – 2 380 374 особи;
- летальних випадків – 64 202;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 021 250.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 965 694 людини, з них отримали одну дозу – 8 965 692 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 989 668 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 955 360 щеплень.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.