Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 25 октября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 14,5 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 25 октября зафиксировано 14 634 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 330 человек, 4 598 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 912 человек, а 101 331 человека вакцинировано против COVID-19. 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — невакцинированные.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 784 039 человек;

выздоровели — 2 380 374 человека;

летальных исходов — 64 202;

проведено ПЦР-тестов — 14 021 250.

С начала прививочной кампании привито 8 965 694 человека, из них получили одну дозу — 8 965 692 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 955 360 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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