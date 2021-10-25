На Донбассе получил ранения украинский военный

В течение текущих суток в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

В понедельник, 25 октября, в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков на Донбассе получил ранение военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщили в вечерней сводке штаба ООС.

В течение суток враг четыре раза нарушал режим прекращения огня, в одном случае — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

У Каменки боевики обстреляли позиции украинских бойцов из минометов калибра 82 мм, около Песков — открывали огонь из стрелкового оружия. В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказано домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — средней тяжести", — говорится в сообщении.

В штабе ООС сообщили, что украинские бойцы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, в пятницу, 22 октября, самолет с третьей партией дополнительной военной помощи на 60 млн долларов от правительства США приземлился в аэропорту "Борисполь". В этом грузе — боеприпасы, противотанковое и высокоточное оружие, а также медицинское оборудование.

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