В пяти областях все университеты перешли на дистанционное обучение (список)

В пяти областях все университеты перешли на дистанционное обучение (список)

Дистанционное обучение будет происходить от 25 октября до 15 ноября.

На прошлой неделе Министерство образования и науки рекомендовало ввести дистанционное обучение заведениям профессионального образования, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления. Следовательно, от 25 октября по 15 ноября в 5-ти областях все вузы решили перейти на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщает Министерство образования и науки.

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По оперативной информации МОН, речь идет о таких области:

Запорожская — 100%;

Львовская — 100%;

Николаевская — 100%;

Одесская — 100%;

Сумская — 100%.

Некоторые ЗВО используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской област и — 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях.

В очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области — 8 университетов, а также 5 университетов Житомирщины. Рекомендацию МОН о введении дистанционного обучения в учреждениях профессионального перед высшими, высшего и последипломного образования приняли на основе консультаций с Минздравом.

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