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Зірка серіалу "Бригада" помер від раку

Зірка серіалу "Бригада" помер від раку

Зірка серіалу "Бригада" помер від раку

Дмитро Гуменецький

Дмитру Гуменецькому було 49 років.

Російський актор Дмитро Гуменецький, якого багато хто пам'ятає як Шмідта з серіалу "Бригада", помер.

Життя артиста забрала онкологічна хвороба. Йому було 49 років. Останні свої дні Дмитро Гуменецький провів у хосписі. Зазначимо, що Дмитро Гуменецький був професійним військовим з досвідом бойових дій. Він служив у спецназі Внутрішніх військ у званні майора.

Після цього Гуменецький спробував себе як актор і запам'ятався грою у серіалі "Бригада", де зіграв начальника охорони Саші Бєлого, також епізодично з'являвся у "Бумері" та "Магнітних бурях".

Дмитро Гуменецький у серіалі
Дмитро Гуменецький у серіалі "Бригада"

2016-го року артист був засуджений на вісім років колонії суворого режиму за зберігання 280 кілограмів концентрату спайсу із країн Південно-Східної Азії. Гуменецького затримали 2015-го, тоді слідство з'ясувало, що чоловік не збирався продавати наркотики. Тоді суд встановив, що на злочин його штовхнуло важке фінансове становище.

Цього року Гуменецький був умовно-достроково звільнений через проблеми зі здоров'ям.

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