Зірка серіалу "Бригада" помер від раку

Дмитру Гуменецькому було 49 років.

Російський актор Дмитро Гуменецький, якого багато хто пам'ятає як Шмідта з серіалу "Бригада", помер.

Життя артиста забрала онкологічна хвороба. Йому було 49 років. Останні свої дні Дмитро Гуменецький провів у хосписі. Зазначимо, що Дмитро Гуменецький був професійним військовим з досвідом бойових дій. Він служив у спецназі Внутрішніх військ у званні майора.

Після цього Гуменецький спробував себе як актор і запам'ятався грою у серіалі "Бригада", де зіграв начальника охорони Саші Бєлого, також епізодично з'являвся у "Бумері" та "Магнітних бурях".

Дмитро Гуменецький у серіалі "Бригада"

2016-го року артист був засуджений на вісім років колонії суворого режиму за зберігання 280 кілограмів концентрату спайсу із країн Південно-Східної Азії. Гуменецького затримали 2015-го, тоді слідство з'ясувало, що чоловік не збирався продавати наркотики. Тоді суд встановив, що на злочин його штовхнуло важке фінансове становище.

Цього року Гуменецький був умовно-достроково звільнений через проблеми зі здоров'ям.

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