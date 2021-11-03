Протест проти обмежень: антивакцинатори мітингують під Радою проти масок і щеплень

Попри заборони "червоної" зони в Києві, кілька сотень людей таки приїхали до столиці на мітинг. Більшість із них без щеплень і негативних тестів.

Ранок середи, 3 листопада, під стінами Верховної Ради починається гаряче, не дивлячись на дощ. Центр столиці скували небачені з часів протестів євробляхерів затори. Від 7:30 тут почали збиратися учасники чергового антивакцинаторського мітингу, які перекрили кілька під’їздів до урядового кварталу.

Люди протестують проти запроваджених урядом обмежень: карантину, онлайн навчання в школах, носіння масок та примусової вакцинації, посилаючись на гарантовані Конституцією права.

На мітинг у столиці людей збирали у соцмережах, переважно через Telegram і Facebook, де просили скидати гроші на картку для закупівлі листівок, оренди техніки та монтажу сцени. Достеменно не відомо, яку суму зібрали та чи були великі спонсори, які перерахували значні кошти. Однак за тиждень до власне самої акції ТСН.ua писав, що людям із Дніпра у соцмережах пропонують винайняти автобуси, щоб централізовано дістатися до Києва. Вартість поїздки з людини – 500 грн. Тим, у кого немає грошей, обіцяли спонсорську допомогу.

Проте станом на 9:00 під Радою було до тисячі людей, хоча організатори розраховували на кількатисячний мітинг. Наразі вони розійшлися центром Києва, заблокувавши дев’ять перехресть (рух центром наразі заблоковано), пообіцявши об 11:00 знову зібратися під Радою, щоб виголосити свої вимоги до народних обранців.

Можливо доволі мало людей приїхало через те, що поліція зупинила кілька таких автобусів вночі, зокрема у Кам’янець-Подільському на Хмельниччині. У більшості пасажирів не було сертифікатів про вакцинацію, тож водієві заборонили їхати далі. Проте пасажирів це обурило і вони перекрили трасу міжнародного значення.

Ті ж, хто наразі мітингує під Радою, розповіли, що приїхали з Дніпра, Хмельницького, Львівської області та інших регіонів. Кажуть, що їхали автобусами, більшість без вакцинації чи негативних тестів. Під Радою стоять із плакатами "Скажи ні ковід-паспортам", "Скажи ні ковід-геноциду", "Скажи ні дослідам над дітьми".

На думку мітингарів, "вакцинація від COVID-19 – "це змова світового уряду та глобальний експеримент над людьми та дітьми". Вони впевнені, що "вакцинація від коронавірусу – це хитрий задум, щоб залишити на планеті лише мільярд людей". Інші ж кажуть, що вакцини не допомагають, бо кількість нових інфікувань на COVID-19 спостерігається у всьому світі, навіть у тих країнах, де провакциновано більше половини дорослого населення.

Проте статистика – річ вперта: там, де рівень вакцинації високий, немає такої кількості госпіталізованих і померлих. Навіть сплеск нових випадків не фіксується. Наприклад, Об’єднані Арабські Емірати – світовий лідер із вакцинації. Там щеплено 99% населення (двома або однією дозами). Майже на 10 млн населення там фіксується менше 70 нових випадків заражень на добу. За тиждень від коронавірусу в Еміратах померло шість людей.

Що ж, бекграунд у організаторів антивакцинаторської акції під Верховною Радою відповідний. Один із них – відомий провокатор. Здається, лише в березні він вривався до ковідних відділень львівських лікарень, доводячи, що коронавірусу не існує, а вже у вересні розповідав, що вертольоти на Західній Україні розпилюють отруту, що спричиняє COVID. Інший - блогер-юрист із Одеси - частенько поширював у Facebook неправдиву інформацію щодо вакцин. На додачу він є автором онлайн посібника "щодо відсутності необхідності носіння захисної маски в громадських місцях".

Прийти підтримати антивакцинаторів обіцяла і Надія Савченко, яку разом із сестрою Вірою два тижні тому затримали в аеропорту "Бориспіль" за намагання потрапити в Україну з підробленими COVID-сертифікатами. Хоч сестри Савченки все заперечують, дописуючи у Facebook про "сегрегацію" українців та "примусову вакцинацію", їм вже вручили підозри.

Такий от мітинг ковід-дисидентів у Києві. Хоча, що тільки столиця не бачила. І хороводи проти "лже-пандемії та карантинного терору" минулого року, і мітинг вірян та священників Російської православної церкви в середині жовтня під Радою. Краще б ковід-дисиденти поїхали в Моршин, де вакциновано 75% дорослого населення, а за два місяці госпіталізували лише одну людину.

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