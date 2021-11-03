Відомий промоутер поставив Усика на перше місце рейтингу найкращих надважковаговиків

Сашко розділив це звання з британцем.

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн назвав українського боксера Олександра Усика найкращим у надважкій вазі.

Про це повідомляє talkSPORT.

Зазначимо, що окрім Сашка, тут також опинився й британець Тайсон Ф'юрі. Третє та четверте місце промоутер віддав Ентоні Джошуа та Ділліану Вайту відповідно, замикає п'ятірку Деонтей Вайлдер.

"На мій погляд, останній бій Ф'юрі був чудовим, але він протягом трьох років перемагає тільки одну й ту саму людину. Це не його провина, але я не розумію, як можна рухатися вгору в рейтингу pound-for-pound, коли ти б'єшся тільки з одним суперником, навіть незважаючи на видовищність цих боїв.

Я вважав Ентоні Джошуа найкращим надважковаговиком у світі. Чи найкращий він наразі? Йому є що доводити. Але якщо Усик переміг його і посідає друге місце в рейтингу pound-for-pound, то як Усика не назвати найкращим надважковаговиком? Розумієте, що я маю на увазі? Я не знаю, як зараз розподілити цих хлопців за рангом", - зазначив Хірн.

Зазначимо, що Усик наразі є володарем трьох поясів у надважкій вазі - WBA, WBO та IBF. Українець їх відібрав у бою проти британця Ентоні Джошуа. Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. В його активі 19 перемог.

Що стосується Ф'юрі, то він наразі є володарем пояса WBC, який зумів захистити у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером. У майбутньому Усик та Ф'юрі можуть зустрітися у бою за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився нічиєю, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

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