Гороскоп кохання на листопад 2021 року

Листопад — дуже важливий місяць для сфери особистих стосунків, оскільки формується основа партнерства на роки наперед.

Венера, яка відповідає за питання кохання, шлюбу, комфорту, гармонії, від 5 листопада входить у знак Козорога на тривалий період – до 6 березня 2022 року. Тут же перейде в ретроградний рух (19 грудня 2021 – 30 січня 2022 року). Якщо у цей час з'являються романтичні стосунки, з великою ймовірністю можна говорити про серйозність намірів партнерів одне до одного. Успіх особистих стосунків у цей період у їхній чесності, щирості.

Козоріг – знак стихії Землі, що характеризує прагнення, визначення мети, реальні результати від докладених зусиль. Це зосередженість, зібраність, виявленість у стисканні, обмеженні та формуванні матерії. Якості цього знака за принципом аналогії можна порівняти з каменем — твердим, міцним і нерухомим, так само як і земля, що замерзла або висушена, коли навіть вода не вбирається нею.

Під час транзиту Венери за знаком Козорога романтика відходить на другий план, а відповідальність, серйозність і довгостроковість стають основними мотивами людських взаємин. Багато хто розуміє, що настав час ухваювати рішення, укладати офіційні шлюби, зміцнювати та розвивати взаємини, спираючись на досить солідний матеріальний фундамент. Якщо такого немає, то спільними зусиллями досягаються позитивні результати, вдається впритул наблизитися до бажаної мети. Девіз Венери у Козорозі: "Я з іншими", "Ми прагнемо".

Не всі люди почуватимуться комфортно в період руху Венери за знаком Козорога (5 листопада 2021 – 6 березня 2022), особливо у перший місяць – у листопаді. У цей час доводиться забути про легкість і безтурботність, поводитися стримано, керуватися реаліями, а не ілюзорними бажаннями та стереотипами. Марс – планета активності, дій, що характеризує чоловічу енергію, від 30 жовтня до 12 грудня рухається за знаком Скорпіона – цей транзит не сприяє романтиці. У листопаді напруженість відчувається у всьому, з'являється почуття тривоги, посилюється інстинкт захистити, перемогти суперника і часом використовуються жорсткі методи.

Щоб стосунки зміцнювалися і розвивалися, наповнювалися глибиною і змістом, необхідно поставити себе на місце партнера і показати, що розумієш кохану, рідну людину і готовий допомогти. Якщо цього немає, може виникнути відчуження одне від одного, охолодження почуттів. Часто причина – внутрішній страх отримати відмову чи пережити інші неприємні відчуття – це змушує поводитися жорстко з романтичним партнером чи чоловіком. Посварившись у цей час, потім примиритися, буде нелегко. У листопаді особливо важливо співпереживати та приймати інших, дати людям почуватися поряд із вами себе тепло та комфортно.

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ОВЕН

Напружений період, можливі розставання, складні перетворення любовного зв'язку. Це час, коли стосунки або зміцнюються, переростають у щось серйозне, або розпадаються. Непостійність настрою, войовничість, прагнення протиснути свої інтереси можуть завдати шкоди нинішнім стосункам, а також розлад у сім'ї. Нерозуміння одне одного, необґрунтовані ревнощі стануть причиною напруженої ситуації, яка, зрештою, може призвести до розставання. Якщо свою енергію, що посилилася, направити в потрібне річище, то можна створити міцні емоційні зв'язки.

ТЕЛЕЦЬ

Загалом, сприятливий період для любовної сфери – ваші стосунки міцнішають, емоції відходять на другий план, що дозволяє ухвалювати разом із партнером правильні рішення та планувати спільне майбутнє. Ваші емоції в цей період забарвлюються високим ступенем відповідальності та почуттям обов'язку. Ви зможете справити бажане враження на представників протилежної статі, започаткувати стосунки, якщо зараз без пари. Також від вас потрібна активність, оскільки ваші суперники і суперниці стають сильнішими і спритнішими. Не проґавте свій шанс!

БЛИЗНЯТА

Певна відстороненість, замкнутість, холодність, а також цинічні висловлювання у бік коханої людини ставлять під загрозу взаємини. Прагнення у всьому виявити саму суть, вивчити мотиви партнера, змусити його говорити про те, що замовчується, може відлякувати навіть ту людину, з якою ви перебуваєте у довгостроковому зв'язку. Посилюється ваша здатність до маніпуляції, ви одразу бачите слабкі боки оточення, причини його вчинків, і це не подобається людям, а особливо рідним та коханим. Можливий несподіваний початок нових стосунків, водночас ініціатором стає інша людина.

РАК

Потреба в глибоких почуттях навряд чи буде реалізована в цей період. Будьте реалістами – зараз важливо сприймати та зберігати те, що є, зміцнювати базу стосунків. Можливо, доведеться зіткнутися з недоліками партнера, через що романтичне кохання може закінчитися. Є і другий варіант розвитку подій — зрозуміти причину поведінки партнера і підтримати його, незалежно від обставин, що склалися. Важливо зрозуміти та прийняти те, що ваші стосунки не завжди будуть безхмарними. Якщо ви разом розберетеся в ситуації, то страхи та негативні думки кожного з вас зникнуть без сліду.

ЛЕВ

Період підвищеної конфліктності в особистих та сімейних стосунках. Агресивне прагнення отримати все й одразу може стати джерелом проблем та неприємностей. Можуть виникнути моменти, коли вам почне здаватися, що ви взагалі не кохаєте одне одного. Але намагайтеся не робити різких дій, не поспішайте робити висновки, інакше неможливо буде повернути стосунки, коли пристрасті вщухнуть. Енергії в надлишку протягом всього місяця, візьміть ініціативу у свої руки, визначте спільну мету з коханою людиною – ви разом зможете досягти приголомшливих результатів.

ДІВА

Доленосний місяць для сфери любовних стосунків та партнерства – оскільки, як раніше, вже не буде. Поняття про те, що вважається нормою, правильною, прийнятною, зазнає змін. Спілкування з будь-якою людиною, з представниками протилежної статі може зайти в глухий кут. Конфліктів та образ не уникнути найближчим часом, якщо наполягати на своїх позиціях та не давати можливості партнеру проявити себе та висловити свою думку. Можливий складний вибір – компроміс може бути представлений як можливість його зробити самостійно. Якщо ви втратите взаємну повагу, повернути її вже не вдасться.

ТЕРЕЗИ

Службові романи, кар'єрне просування шляхом особистих зв'язків – все це робить місяць таким, що запам'ятовується. Якщо немає спільниої мети, планів на майбутнє, то давні стосунки можуть підійти до свого логічного завершення. Поліпшити ситуацію в особистій сфері цілком можливо, але для цього буде потрібна постійна робота обох партнерів. Якщо хтось із вас не готовий, то цей період може знаменуватися завершенням, а також новим початком у романтичній сфері. Головне, щоб пізніше не настав жаль через те, що не використали останню можливість зблизитися з партнером.

СКОРПІОН

Якщо ви самотні, листопад може бути ознаменований позитивними перетвореннями в особистому житті. Нинішні обставини дають можливість втілити у реальність романтичні бажання. Однак, у гонитві за надмірними задоволеннями намагайтеся не забути про роботу чи свої обов'язки. Ви отримуєте підвищену увагу з боку представників протилежної статі, схильні до екстравагантних поривів, марнотратства. Нинішні стосунки можуть постраждати, тобто. багато проблем виходять назовні. Чудовий час для того, щоб обговорити ведення справ та вирішити, що змінити у матеріальній сфері.

СТРІЛЕЦЬ

Протягом місяця відбудеться багато цікавих подій, пов'язаних із романтикою, коханням, партнерством. Період зміцнення взаємостосунків для тих пар, які здатні домовлятися і знаходити компроміс. Гарний час для того, щоб визначити деякі правила, поговорити про те, на чому добре розуміється кожен з вас, що ви любите і не любите робити, а потім розподілити обов'язки. Багато пар перейдуть на новий рівень взаємостосунків — це може бути рішення про спільне проживання, або про офіційний шлюб. Стосунки, що розпочалися у листопаді, обов'язково отримають своє продовження.

КОЗОРІГ

Ділові стосунки можуть перерости в романтичні та навпаки. У зв'язку з цим ви буквально готові "жити на роботі". Схильність нав'язувати партнеру свою думку, повчати її, залучати до своєї діяльності, може неоднозначно позначитися на ваших стосунках надалі. Ви можете опинитися в ситуації складного вибору – за правильність якого відповідальні тільки ви. Не поспішайте відмовлятися від усталених стосунків, спробуйте знайти спільні точки дотику. Якщо це не допомогло – можливо, настав час для нового романтичного зв'язку.

ВОДОЛІЙ

Відносно спокійний період, коли можна навести лад у особистому житті, зрозуміти перспективи у нинішніх стосунках і зробити правильні висновки. Прості знаки уваги, компліменти та підтримка багато означають у заєминах із представниками протилежної статі. Використовуючи це, можна досягти мети, пов'язаної із любовними взаєминами, перейти на новий рівень. Це період входження у стосунки, контакти, зв'язки, офіційні шлюби. Якщо ви самотні – у вас усі шанси та можливості зустріти свого ідеального партнера чи повернути стосунки з минулого.

РИБИ

Важко вирішуються питання, пов'язані з грошима — переважно через схильність витрачати, не порадившись одне з одним. Можливі розбіжності, конфлікти, аж до розставання. Але не поспішайте закінчувати стосунки – ваш розвиток, становлення, рівновага, безпосередньо залежить від гармонії в особистому житті. Фізична близькість не лише дозволяє зберегти здорові стосунки, а й навіть допомагає налагодити їх, коли щось пішло не так. Романтичний партнер дозволяє почуватися більш цілісною особистістю, тому бережіть нинішні стосунки. У листопаді їх можна вивести на якісніший рівень.

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