Трощив автомобілі на зустрічній смузі: потрійну ДТП у Рівному зафіксували камери спостереження

Аварія трапилася неподалік рівненського зоопарку.

У понеділок, 1 листопада, близько 15 години дня неподалік зоопарку у місті Рівне трапилося зіткнення трьох автомобілів. За попередньою інформацією, є потерпілі - медична допомога знадобилась шістьом людям, які отримали травми.

Момент ДТП зафіксувала камера спостереження, відео було опубліковане на Facebook-сторінці “Типове Рівне”.

Учасниками аварії стали Volkswagen Passat, ЗАЗ 1102 та Honda Accord. Один з автомобілів “завис” на відбійнику, інший - розтрощений злетів на узбіччя, а ще один - залишився стояти посеред траси.

За попередньою інформацією, в одній із автівок перебувала жінка з трьома дітьми - вони відбулися легкими травмами. У водія та пасажира іншого авто медики діагностували закриту черепно-мозкову травму. У третьому автомобілі водій перебував без пасажирів, госпіталізації він не потребував.

На місці ДТП працює поліція.

Нагадаємо, раніше на автодорозі Н-23 “Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя” поблизу с. Новошевченкове сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Внаслідок аварії загинуло четверо осіб, троє з них — діти.

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