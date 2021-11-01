Ед Ширан зізнався, що вважав себе геєм

Це було в дитинстві.

Британський співак Ед Ширан, який нещодавно отримав позитивний результат тесту на COVID-19, поділився, що вважав себе геєм.

Так, у дитинстві знаменитість засумнівався у своїй традиційній сексуальній орієнтації, оскільки був переконаний, що йому подобаються чоловіки. А все через те, що майбутня зірка полюбляв так звані "жіночі" заняття, приміром, перегляд мюзиклів та прослуховування попмузики. Про це артист розповів у Dutch podcast Man, Man, Man, передає Metro.

"У мене є певна жіноча сторона настільки, що в дитинстві я думав, що я гей. Я люблю музичний театр, люблю попмузику, люблю Брітні Спірс. Моя чоловіча сторона, ймовірно, обмежується лише тим, щоб пити пиво та дивитися футбол. Мені подобаються гарні машини, але я не автомобільний хлопець", – зізнався знаменитість.

Ед Ширан / Associated Press

Зауважимо, 30-річний Ед Ширан одружений з Черрі Сіборн. Пара виховує однорічну дочку Ліру. Знаменитість також дав пораду щодо створення сім'ї і сказав ведучим подкасту не чекати, щоб народити дитину, оскільки він та Черрі довго не могли зачати малюка. Дівчинка з'явилася на світ за 2 роки після таємного одруження закоханих.

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