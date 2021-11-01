Эд Ширан признался, что считал себя геем

Это было в детстве.

Британский певец Эд Ширан, который недавно получил положительный результат теста на COVID-19, поделился, что считал себя геем.

Так, в детстве знаменитость усомнился в своей традиционной сексуальной ориентации, поскольку был убежден, что ему нравятся мужчины. А все потому, что будущая звезда любил так называемые "женские" занятия, к примеру, просмотр мюзиклов и прослушивание попмузыки. Об этом артист рассказал в Dutch podcast Man, Man, Man, передает Metro.

"У меня есть определенная женская сторона настолько, что в детстве я думал, что я гей. Я люблю музыкальный театр, люблю поп-музыку, люблю Бритни Спирс. Моя мужская сторона, вероятно, ограничивается лишь тем, чтобы пить пиво и смотреть футбол. Мне нравятся красивые машины, но я не автомобильный парень", – признался знаменитость.

Эд Ширан / Associated Press

Заметим, 30-летний Эд Ширан женат на Черри Сиборне. Пара воспитывает годовалую дочь Лиру. Знаменитость также дал совет по поводу создания семьи и сказал ведущим подкаста не ждать, чтобы родить ребенка, поскольку он и Черри долго не могли зачать малыша. Девочка появилась на свет через 2 года после тайной женитьбы влюбленных.

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