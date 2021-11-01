Пришли разобраться: в Днепре мать школьника с сыном избили учительницу

Пострадавшая женщина обратилась в полицию.

В Днепре произошло нападение на учительницу со стороны матери школьника и ее сына. Они пришли в школу "разобраться" с педагогом, а в конце концов избили его.

Информацию об избиении учительницы ТСН.ua подтвердили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел в Днепре в школе №120 около 13 часов дня. В учреждение пришла женщина с сыном - выпускником этой школы, выяснить ситуацию относительно другого сына, который учится в 6 классе.

Мать с сыном набросились на учительницу и буцали ее ногами. Пострадавшая женщина обратилась в полицию.

"В полицию поступило заявление от учителя относительно избиения. Устанавливается правовая квалификация происшествия, по которому будет открыто уголовное производство", — прокомментировала ТСН.ua пресс-секретарь полиции области Анна Старчевская.

Напомним, что в Днепре школьник набросился на учительницу на уроке. Это якобы произошло из-за того, что она забрала у него смартфон.

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