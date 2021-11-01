Прийшли розібратися: у Дніпрі мати школяра із сином побили вчительку

Постраждала жінка звернулася жо поліції.
У Дніпрі стався напад на вчительку з боку матері школяра та її сина. Вони прийшли до школи "розібратися" із впедагогинею, а зрештою побили її.
Інформацію про побиття вчительки ТСН.ua підтвердили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
Інцидент стався у Дніпрі у школі №120 близько 13 години дня. До закладу прийшла жінка із сином, який раніше випустився з цієї школи, з'ясувати ситуацію щодо іншого сина, який навчається у 6 класі.
Мати з сином накинулися на вчительку і копали її ногами. Постраждала жінка звернулася до поліції.
"До поліції надійшла заява від вчителя стосовно побиття. Встановлюється правова кваліфікація події, за якою буде відкрито кримінальне провадження", - прокоментувала ТСН.ua речниця поліції області Ганна Старчевська.
Нагадаємо, що в Дніпрі школяр накинувся на вчительку під час уроку. Це нібито сталося через те, що вона забрала в нього смартфон.