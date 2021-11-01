Экс-жена Виктора Павлика ответила, есть ли у нее чувства к бывшему

Также она призналась, готова ли к новым отношениям.
Бывшая супруга Виктора Павлика Лора Созаева решила ответить на вопросы пользователей.
В Instagram-stories у женщины спросили, есть ли у нее чувства к бывшему. В частности, Лора ответила, что смогла бы простить Виктора. Впрочем, она бы не хотела снова быть вместе.
"Чувства – конечно есть. Глубоко закопайть! А уж кого или что, решайте сами", — ответила Созаева.
Впрочем, экс-жена Павлика признается, что артист все равно является частью ее жизни.
Также Лора поделилась, что тяжело пережила развод. Она говорит, что "измена – это боль и унижение".
К слову, у Созаевой также спросили, хочет ли она снова выйти замуж. На что она ответила, что готова к новым отношениям.
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