В Польше задержан украинец, перевозивший мигрантов: подробности

Всего водители перевозили 10 мигрантов.

За прошедшие сутки в Польше задержали четырех человек, которые перевозили нелегальных мигрантов от польско-белорусской границы дальше внутрь ЕС. Среди водителей был гражданин Украины.

Об этом сообщает RMF24.

Первый автомобиль с гражданином Польши остановили в населенном пункте Соболево. В транспорте находились три афганца. В Стадниках остановили гражданина Иордании, перевозившего двух турок. В Щите-Дзенцолово разоблачили гражданина Вьетнама и двух курдов. Гражданин Украины задержан в городе Бельск-Подляский. В его автомобиле находились три курдских пассажира.

"Все люди, которых перевозили, находились в нашей стране незаконно. Их передали сотрудникам пограничной службы. Водители задержаны при содействии мигрантам в незаконном пересечении границы", — отмечает пресс-служба полиции.

Напомним:

В Польше в воскресенье, 17 октября, вблизи села Радзивиллув в гмине Пуща-Марьянская задержали украинца , перевозившего нелегальных мигрантов из Ирака. Украинец вез нелегалов в машине курьерской компании.

, перевозившего нелегальных мигрантов из Ирака. Украинец вез нелегалов в машине курьерской компании. Между тем поляки вышли на улицы из-за нового закона, разрешающего депортацию беженцев. Тысячи людей в Варшаве и Кракове решили встать на защиту мигрантов, которые сейчас застряли на польско-белорусской границе. Участники акции называют недавно принятый закон, который позволяет чиновникам произвольно отказывать просителям убежища, — жестоким.

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