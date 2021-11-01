Вера Брежнева переехала от Константина Меладзе в Украину – СМИ

Подробностями личной жизни продюсера поделился его брат.

Певец Валерий Меладзе проговорился о личной жизни своего брата, композитора и продюсера Константина Меладзе.

Так, отвечая на вопросы, какие у него отношения со знаменитым родственником, Валерий ответил, что замечательные. Более того, чтобы быть ближе к брату, Константин приобрел дом под Москвой рядом с ним, где довольно часто бывает, пишет издание Папарацци.

А вот что касается жены Константина, певицы Веры Брежневой, Меладзе-младший ответил, что она вместе с детьми находится в Украине в Киеве. Кстати, недавно супруги закончили ремонт в своей новой квартире в украинской столице, которая обошлась влюбленным в 825 тысяч долларов.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Однако нельзя сказать, что в семье Меладзе-Брежнева произошел раскол. Только неделю назад Вера продемонстрировала ценный презент от Константина, который он ей вручил по случаю шестой годовщины брака. Меладзе подарил возлюбленной кольцо стоимостью около 223 тысяч гривен.

Подарок Меладзе жене на годовщину брака / instagram.com/ververa

"Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении я еще не знала, что муж сделает мне сюрприз и вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе и я буду абсолютно счастлива. Любовь спасет мир", — рассказала Вера.

Скорее всего, сейчас влюбленные видятся гораздо реже, поскольку у Константина Меладзе много работы в Москве, ну а Вера проводит время в новенькой квартире в Печерском районе в Киеве.

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