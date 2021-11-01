Віра Брежнєва переїхала від Костянтина Меладзе до України – ЗМІ

Подробицями особистого життя продюсера поділився його брат.

Співак Валерій Меладзе проговорився щодо особистого життя свого брата, композитор та продюсера Костянтина Меладзе.

Так, відповідаючи на запитання, які у нього стосунки зі знаменитим родичем, Валерій відповів, що чудові. Ба більше, аби бути ближчим до брата, Костянтин придбав будинок під Москвою поруч з ним, де доволі часто буває, пише видання Папарацци.

А от щодо дружини Костянтина, співачки Віри Брежнєвої, Меладзе-молодший відповів, що вона наразі разом з дітьми перебуває в Україні в Києві. До речі, нещодавно подружжя закінчило ремонт у своїй новій квартирі в українській столиці, яка обійшлася закоханим у 825 тисяч доларів.

Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе / instagram.com/ververa

Однак неможна сказати, що у родині Меладзе-Брежнєва стався розкол. Лише тиждень тому Віра продемонструвала коштовний презент від Костянтина, який він їй вручив з нагоди шостої річниці шлюбу. Меладзе подарував коханій каблучку, вартістю близько 223 тисяч гривень.

Подарунок Меладзе дружині на річницю шлюбу / instagram.com/ververa

"Роблячи це фото вчора вранці просто в гарному настрої я ще не знала, що чоловік зробить мені сюрприз і ввечері, після двох перельотів, я опинюся в його обіймах, ми святкуватимемо наше свято разом і я буду абсолютно щасливою. Кохання врятує світ", - розповіла Віра.

Скоріш за все, наразі закохані бачаться набагато рідше, оскільки Костянтин Меладзе має багато роботи у Москві, ну а Віра проводить час у новенькій квартирі у Печерському районі в Києві.

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