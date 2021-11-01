На Волыни нетрезвый отец развращал 10-летнюю дочь

За совершенное мужчине грозит несколько лет заключения.

В Волынской области взяли под стражу 46-летнего жителя Ковельского района, который совершал сексуальное насилие в отношении своей 10-летней дочери.

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Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Ковельский горрайонный суд удовлетворил ходатайство местной прокуратуры об избрании 46-летнему жителю одного из сел Ковельского района, подозреваемому в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней дочери (ч. 4 ст. 153 УК Украины), пресечения в виде содержания.

Следствием установлено, что будучи под хмельком, мужчина днем 27 октября 2021 года совершал сексуальное насилие в отношении ребенка.

Следующие 2 месяца он будет находиться под арестом.

Следует отметить, что за совершенное преступление мужчина может получить лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, что в Сумской области 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком. Девочка решилась рассказать правду только тогда, когда агрессор избил ее маму.

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