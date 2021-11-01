На Волині нетверезий батько розбещував 10-річну доньку

За скоєне чоловікові загрожує кілька років ув'язнення.

У Волинській області взяли під варту 46-річного жителя Ковельського району, який чинив сексуальне насильство щодо своєї 10-річної доньки.

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Про це повідомляє прокуратура Волинської області.

Ковельський міськрайонний суд задоволив клопотання місцевої прокуратури про обрання 46-річному жителю одного з сіл Ковельського району, підозрюваному у вчиненні насильницьких дій сексуального характеру щодо 10-річної доньки (ч. 4 ст. 153 КК України), запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідством встановлено, що будучи напідпитку, чоловік удень 27 жовтня 2021 року чинив сексуальне насильство щодо дитини.

Наступних 2 місяці він перебуватиме під арештом.

Слід зазначити, що за скоєний злочин чоловік може отримати позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що у Сумській області 50-річний чоловік три роки сексуально знущався з дитини. Дівчинка наважилась розповісти правду тільки тоді, коли агресор побив її маму.

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