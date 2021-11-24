Эксперты прогнозируют значительный рост стоимости мяса

Цена может стать больше вдвое.

Уже со второго квартала следующего года в Украине почти на 50% могут подняться цены на мясо.

Об этом сообщил руководитель Ассоциации мясной отрасли Николай Бабенко, пишет Аgronews.ua.

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По его словам, еще в прошлом году в два раза подорожали корма для животных. Именно поэтому в 2021 году свиноводы рискуют получить убытки в 1-2 тыс. грн на каждые 100 кг живой массы свиней. В настоящее время в Украине закупки свиней предприятиями мясной отрасли 45 грн/кг. Фермеры жалуются на убытки. У многих свиноводов обводимость свиней с рыночными ценами на корма достигла 45 грн/кг и больше.

Также эксперт рассказал о ситуации в ЕС. "В Польше из-за снижения цен на свиней до 30 грн/кг, убытки свинокомплекса составляют 500 грн на 100 кг живой массы. Себестоимость свиней по новым ценам на корма в Польше выросла до 35 грн/кг", — говорит он.

Цены на мясо могут вырасти со второго квартала 2022 года на 50%. Украинцы уже в 2-3 раза меньше потребляют мясо и молоко, чем европейцы. "Такой рост цен на мясо – это продовольственная катастрофа и угроза здоровью нации", — подчеркнул Бабенко.

Как сообщалось, цена на сало побила все рекорды и оно теперь дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.

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