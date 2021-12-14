Астрологиня назвала найамбітніші знаки зодіаку

Амбіції ще не так давно – буквально два-три десятиліття тому – вважалися не найприємнішою, а часом і ганебною якістю, якою може мати людина.

Насправді амбіції – це двигун життя загалом і успішної кар'єри зокрема. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найамбітніші знаки зодіаку.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці, хоч і здаються такими незграбами, що задовольняються своїм становищем на кар'єрних сходах, насправді мають серйозні амбіції – їм подобається почуватися вище за інших, як я прямому, так і в переносному сенсі. Вони багато на що здатні, щоб досягти своєї мети: наприклад, можуть не спати ночами, працюючи над важливим проєктом, що для них – з їхньою любов'ю до комфорту – є справжнім подвигом. Начальство завжди може покластися на представників знака, тому і просуває їх по службі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони мають всі необхідні якості, які необхідні для підтвердження і посилення своїх амбіцій, яких у них, як правило, через край. Представники знака вміють все прораховувати на кілька кроків наперед, організовувати та мотивувати на виконання завдань тих, хто перебуває у них у підпорядкуванні, тому активно йдуть до мети, яку поставили перед собою. Їм бути амбітними не лише можна, а й потрібно – як то кажуть, хто, якщо не вони?

Лев (23.07 – 21.08)

Левам амбіції притаманні за правом народження — адже вони вважають себе особами королівської крові, отже, "корона" покладена їм за визначенням. Втім, у них теж є все необхідне для того, щоб досягти висот у професії: зірки щедро обдаровують їх талантами, здібностями, навичками та вмінням застосовувати їх на практиці. Не останню роль амбітності представників знака грає їхня сила волі і широта душі – можна сказати, що їм до снаги піднятися будь-яку вершину.

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