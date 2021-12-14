Астролог назвал самые амбициозные знаки Зодиака

Амбиции еще не так давно – буквально два-три десятилетия назад – считались не самым приятным, а порой и зазорным качеством, которым может обладать человек.

На самом деле амбиции – это двигатель жизни вообще и успешной карьеры в частности. Астролог Людмила Булгакова назвала самые амбициозные знаки Зодиака.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, хоть и кажутся этакими увальнями, довольствующимися своим положением на карьерной лестнице, на самом деле обладают серьезными амбициями – им нравится чувствовать себя выше других, как я прямом, так и в переносном смысле. Они на многое способны, чтобы достичь своей цели: например, могут не спать ночами, работая над важным проектом, что для них – с их любовью к комфорту – является настоящим подвигом. Начальство всегда может положиться на представителей знака, поэтому и продвигает их по службе.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы обладают всеми необходимыми качествами, которые необходимы для подтверждения и усиления своих амбиций, которых у них, как правило, через край. Представители знака умеют все просчитывать на несколько шагов вперед, организовывать и мотивировать на выполнение задач тех, кто находится у них в подчинении, поэтому активно идут к цели, которую поставили перед собой. Им быть амбициозными не только можно, но и нужно – как говорится, кто, если не они?

Лев (23.07 – 21.08)

Львам амбиции присущи по праву рождения – они ведь считают себя особами королевской крови, стало быть, "корона" положена им по определению. Впрочем, у них тоже есть все необходимое для того, чтобы достичь высот в профессии: звезды щедро одаривают их талантами, способностями, навыками и умением применять их на практике. Не последнюю роль в амбициозности представителей знака играет их сила воли и широта души – можно сказать, что им по силам подняться на любую вершину.

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