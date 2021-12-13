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Курс доллара и евро на 14 декабря

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Курс доллара и евро на 14 декабря

Национальный банк Украины

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро – 30,3 грн.

Во вторник, 14 декабря, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 14 декабря:

  • Доллар США – 26,88 (минус 4 коп.).
  • Евро – 30,32 грн (минус 13 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 13 декабря:

  • Доллар США – 26,85/27,05 грн.
  • Евро – 30,20/30,55 грн.

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