Курс доллара и евро на 14 декабря

Стоимость доллара составляет 26,9 грн, а евро – 30,3 грн.
Во вторник, 14 декабря, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 14 декабря:
- Доллар США – 26,88 (минус 4 коп.).
- Евро – 30,32 грн (минус 13 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 13 декабря:
- Доллар США – 26,85/27,05 грн.
- Евро – 30,20/30,55 грн.
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