Курс доллара и евро на 15 декабря: валюта дорожает

Стоимость доллара составляет 27 грн, а евро – 30,5 грн.
В среду, 15 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.
Официальные курсы валют Нацбанка на 15 декабря:
- Доллар США – 26,99 (плюс 11 коп.).
- Евро – 30,53 грн (плюс 21 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 14 декабря:
- Доллар США – 26,90/27,10 грн.
- Евро – 30,25/30,55 грн.
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