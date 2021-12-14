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Курс доллара и евро на 15 декабря: валюта дорожает

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Курс доллара и евро на 15 декабря: валюта дорожает

УНИАН

Стоимость доллара составляет 27 грн, а евро – 30,5 грн.

В среду, 15 декабря, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 15 декабря:

  • Доллар США – 26,99 (плюс 11 коп.).
  • Евро – 30,53 грн (плюс 21 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 14 декабря:

  • Доллар США – 26,90/27,10 грн.
  • Евро – 30,25/30,55 грн.

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