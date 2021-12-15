Астролог назвал знаки Зодиака, которые плохо разбираются в людях

Искусство разбираться в людях очень важно для общения – очень важно понимать, кто перед тобой, друг, враг или просто равнодушный человек.

Увы, это знание и понимание дано далеко не всем, и те, у кого оно отсутствует, обречены на ошибки и разочарования. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не разбираются в людях.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки уверены, что все, кто их окружает, исключительно добры и порядочны. Поэтому, столкнувшись с истинной – неприятной – сутью того или иного человека, они искренне расстраиваются и переживают свое разочарование. При этом не делают из случившегося никаких выводов: каждый раз, знакомясь с новым человеком, они наступают на те же грабли: награждают его благородными качествами, которых у него никогда не было, а потом, одно за другим, делают неприятные открытия. И так – до бесконечности.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы – мечтатели и романтики, поэтому очаровываются каждым новым знакомым, особенно если он оказывает им знаки внимания. Они тут же награждают неизвестного им человека массой достоинств, которыми, как им кажется, он обладает, и в своих грезах уже видят, каким прекрасным может быть их совместное будущее. Когда выясняется, что реальный и виртуальный портреты одной и той же личности не имеют между собой ничего общего, представители знака обижаются на весь мир и уходят в себя, думая о любви небесной, раз с земной им не повезло.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны слишком импульсивны и нетерпеливы, чтобы разбираться, что к чему и разбираться в деталях. Воспылав к незнакомому им человеку любовью с первого взгляда, они тут же объяснятся ему в чувствах, а заодно и выложат все свои секреты на блюдечке с голубой каемочкой. Когда же он продемонстрирует свое истинное лицом, представители знака придут в ярость, обвинят его во всех смертных грехах – даже в тех, в которых он не виноват – и уйдут с гордо поднятой головой, не прощаясь. А всего-то и нужно было внимательно посмотреть, кто находится рядом.

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