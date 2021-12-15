Народные приметы, обряды и обычаи 15 декабря

Чистый голубой цвет неба зимой – признак устойчивой ясной погоды.

15 декабря церковь и верующие чтут память пророка Аввакума, преподобных Афанасия, затворника печерского, в Ближних пещерах, и прочего Афанасия, затворника печерского, в Далеких пещерах, мученицы Миропии, преподобных Иоанна,, святителя Стефана Уроша, царя Сербского, иконы Божией Матери "Герондиса".

15 декабря: церковный праздник

Аввакум – один из 12 малых библейских пророков Ветхого Завета, происходил от колена Симеонова. Проповедовал около 650 г. до Р. Х. Его пророчества, состоящие из трех коротких голов, составляют 8 книгу сборника 12 Малых пророков (Тре-ассар) в еврейском каноне. Из содержания его писания, где он жалуется на угнетение слабых сильными и говорит о завоевательных походах халдеев, можно предположить, что он жил во времена первого нашествия халдеев на Иерусалим, при царе Иоакими.

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Мнение иудейских талмудистов, что Аввакум — это сын Шунамитянки, которую воскресил Елисей, не имеет никаких оснований, иначе Аввакум должен быть старше 300 лет. Язык Аввакума велик и дышит силой. Его молитва в III главе как по форме, так и по содержанию – изящный псалом.

15 декабря: украинские народные приметы

Поздним вечером громко поет домашний сверчок — завтра будет тихий, безветренный день, и мороз ослабеет.

Чистый голубой цвет неба зимой – признак устойчивой ясной погоды.

Если снегопад прекратится после полудня или вечером без прояснения неба – завтра снова жди снегопада.

15 декабря: народные традиции

Девушки в этот день раньше устраивали тихие посиделки, на которых не веселились и не пировали, а вышивали и рассказывали поочередно жизненные истории.

15 декабря: что следует делать

Замужние женщины в этот день исцеляли своих детей ночным плачем и бессонницей с помощью народных ритуалов.

15 декабря: что категорически запрещено

ссориться;

злословить.

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