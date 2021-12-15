Народні прикмети, обряди і звичаї 15 грудня

Чистий блакитний колір неба взимку — ознака стійкої ясної погоди.

15 грудня церква та віряни вшановують пам'ять пророка Авакума, преподобних Афанасiя, затворника печерського, в Ближнiх печерах, та iншого Афанасiя, затворника печерського, в Дальнiх печерах, мучениці Миропiї, преподобних Йоана, Іраклемона, Андрiя та Феофіла, преподобного Ісе, єпископа Цилканського, святителя Стефана Уроша, царя Сербського, ікони Божої Матері "Герондиса".

15 грудня: церковне свято

Авакум — один з 12 малих біблійних пророків Старого Заповіту, походив від коліна Симеонового. Проповідував близько 650 р. до Р. Х. Його пророцтва, що складаються з трьох коротких голів, становлять 8-му книгу збірника 12 Малих пророків (Тре-ассар) в єврейському каноні. Зі змісту його писання, де він скаржиться на пригнічення слабих сильними і говорить про завойовницькі походи халдеїв, можна припустити, що він жив у часи першого нашестя халдеїв на Єрусалим, при царі Йоакимі.

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Думка юдейських талмудистів, що Авакум — це син Шунамитянки, яку воскресив Єлисей, не має ніяких підстав, інакше Авакум мав би бути старше 300 років. Мова Авакума велична і дихає силою. Його молитва в III главі як за формою, так і за змістом — витончений псалом.

15 грудня: українські народні прикмети

Пізно ввечері голосно співає хатній цвіркун - завтра буде тихий, безвітряний день, і мороз послабшає.

Чистий блакитний колір неба взимку — ознака стійкої ясної погоди.

Якщо снігопад припиниться після полудня або ввечері без прояснення неба — назавтра знову чекай снігопаду.

15 грудня: народні традиції

Дівчата цього дня раніше влаштовувати тихі посиденьки, на яких не веселилися і не бенкетували, а вишивали і розповідали по черзі життєві історії.

15 грудня: що варто робити

Заміжні жінки цього дня зцілювали своїх дітей нічного плачу і безсоння за допомогою народних ритуалів.

15 грудня: що категорично заборонено

сваритися;

лихословити.

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