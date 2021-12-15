Дефолту не буде: Сенат у США проголосував за підвищення ліміту держборгу

Дефолту не буде: Сенат у США проголосував за підвищення ліміту держборгу

Якби до 15 грудня ліміт не був підвищений, країну очікував би дефолт.

Американський Сенат схвалив закон про підвищення ліміту державного боргу на $2,5 трлн. до $31,4 трлн.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Законопроєкт був схвалений за домовленістю між лідером демократичної більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером республіканської меншини Чаком Шумером. За проголосували 50 сенаторів, проти – 49. І в Сенаті, і в Палаті представників більшістю є демократи.

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Раніше глава Мінфіну США Джанет Йеллен повідомляла, що якщо до 15 грудня ліміт не буде підвищений, на країну чекає дефолт.

Раніше президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове підвищення ліміту державного боргу на $480 млрд до 3 грудня.

Зауважимо, що у США, на відміну від більшості держав, "стеля" боргу встановлено законодавчо, його не можна перевищувати без схвалення Конгресу.

Цікаво, що у США дефолт ще ніколи не відбувався, однак його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі. Раніше республіканці заблокували в Сенаті пропозицію підняти "стелю" боргу через політичні розбіжності з демократами.

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