Дефолту не буде: Сенат у США проголосував за підвищення ліміту держборгу

Якби до 15 грудня ліміт не був підвищений, країну очікував би дефолт.
Американський Сенат схвалив закон про підвищення ліміту державного боргу на $2,5 трлн. до $31,4 трлн.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Законопроєкт був схвалений за домовленістю між лідером демократичної більшості в Сенаті Мітчем Макконнеллом та лідером республіканської меншини Чаком Шумером. За проголосували 50 сенаторів, проти – 49. І в Сенаті, і в Палаті представників більшістю є демократи.
Раніше глава Мінфіну США Джанет Йеллен повідомляла, що якщо до 15 грудня ліміт не буде підвищений, на країну чекає дефолт.
Раніше президент США Джо Байден підписав закон про тимчасове підвищення ліміту державного боргу на $480 млрд до 3 грудня.
Зауважимо, що у США, на відміну від більшості держав, "стеля" боргу встановлено законодавчо, його не можна перевищувати без схвалення Конгресу.
Цікаво, що у США дефолт ще ніколи не відбувався, однак його можливість використовують для політичних торгів у Конгресі. Раніше республіканці заблокували в Сенаті пропозицію підняти "стелю" боргу через політичні розбіжності з демократами.
Нагадаємо:
- Керівниця Міністерства фінансів США Джанет Єллен 28 вересня надіслала листа лідерам Конгресу. Вона застерегла, що 18 жовтня США дійде до "боргової стелі", а це може спричинити фінансову кризу. Єдиний вихід — зняття обмежень Конгресом, залучення коштів та підвищення "боргової стелі".
- У банківському холдингу JPMorgan стурбовані тим, що Сполучені Штати, можливо, наблизилися до свого першого дефолту в історії. Генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон назвав подібний сценарій "Потенційною катастрофою". Бізнесмен також висловив сподівання, що законодавцям вдасться врегулювати цю кризу.