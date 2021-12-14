День ангела 15 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії 21 імені.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 15 грудня святкують: Андрій, Антоніна, Афанасій, Борис, Віра, Володимир, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Кузьма, Маргарита, Марія, Матвій, Микола, Олексій, Павло, Сергій, Степан, Тамара, Федір.

Чоловічі іменини

Андрій

Ім'я походить від грецького слова "Андрос", що означає "мужній" або "відважний". Характер Андрія – імпульсивний і непередбачуваний. Складно передбачити, що він зробить наступної хвилини, втім Андрій ніколи не шкодує про зроблене. Мінливість проявляється і в особистому житті. Освідчення в коханні одній дівчині або жінці не завадить йому назавтра ж виказати свою гарячу симпатію іншій, за що жінки часто на нього ображаються.

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Афанасій

Ім'я Афанасій має грецьке походження та перекладається як "безсмертний". Дорослий Афанасій – це добрий і чуйний чоловік. Він вміє по-справжньому дружити, а його близькі цінують його турботу і увагу. Ще можна помітити, що Афанасій – прихильник "золотої середини" у всьому. Він вміє відпочивати, але не забуває і працювати. В роботі Афанасія відрізняє надійність і акуратність. Він цінує свій колектив і досить поступливий у стосунках із колегами.

Борис

На жаль, точна етимологія імені Борис невідома. Якщо вважати, що це коротка форма імені Борислав, то воно має значення "той, що здобув славу в боротьбі" або "славний борець". Борис – сміливий, наполегливий і активний чоловік. На роботі обов'язково будуть затребувані сильні риси його характеру. Він має чудову інтуїцію і вміє працювати в команді. Про родину Борис довго навіть не замислюється. Якщо ж Борис рано одружився, то дружині доведеться терпіти всі його пригоди.

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Володимир

Значення імені Володимир утворюється з двох коренів слів старонімецької мови. Значення ім'я Володимир – "велика сила" або "велика влада". На роботі Володимир – трудоголік. Любить доводити справу до кінця і дуже нервово реагує, якщо його відволікають через дрібниці. Сумлінний, але не любить поспіху. По-справжньому в близьке коло людей Володі потрапити вкрай складно. У родині Володимир – оплот спокою. Не любить різких рухів в житті і той же принцип переносить в сім'ю.

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Дмитро

Стародавні греки вважали, що ім'я Дмитро означає "присвячений богині Деметрі". Дмитро – наполегливий, винахідливий і з оригінальним складом розуму. Його наполегливість легко передається оточенню. Дмитро – надійний і хороший друг. Аналітичний розум і кмітливість Дмитра допомагають йому швидко просуватися по службі. Він вміє справляти гарне враження, що дає йому ще одну конкурентну перевагу в житті.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Кирило

У перекладі з грецького ім'я Кирило має значення "пан" або "владика". Кирило спокійна і життєрадісна людина. У нього прекрасне почуття гумору, що контрастує із залізною волею та серйозним ставленням до багатьох речей. Кирило не любить проявляти свої почуття відкрито, тільки найближчі можуть знати, що у нього на душі. Кирило любить великі і галасливі компанії, хоча і тримається на таких заходах трохи відокремлено. Самостійність і цілеспрямованість Кирила допомагає йому в кар'єрному зростанні і отриманні авторитету у колег.

Костянтин

Костянтин – це ім'я латинського походження і в перекладі означає "стійкий" або "постійний". У дорослому віці Костянтин стає більш сміливим та рішучим, він спокійно вислуховує поради і завжди залишає рішення за собою. Робота – це одна з найважливіших сфер у його житті. Він легко досягає успіху в бізнесі або рухаючись кар'єрними сходами. Костянтин має чудову ділову інтуїцію, хоча в інших сферах життя вона не проявляється.

Кузьма

У перекладі із грецького Кузьма (Косма) означає "коваль". Кузьма – чутлива людина. Він легко піддається впливу друзів. Не завжди впевнений у собі, хоча буває впертий і наполегливий, іноді безпідставно говорить "ні", що є лише способом самоствердження. Кузьма – мовчазний, терплячий, обов'язковий, добре пристосовується до обставин, любить подорожувати. Чоловік із цим ім'ям вибирає професії, пов'язані з поїздками.

Матвій

Матвій – це давньоєврейське ім'я, відоме воно з давніх часів. Буквальний переклад – "подарований Богом". У дорослого Матвія не все складається в житті добре. Через свою скромність вони не виділяються в натовпі. Матвій не любить конфлікти і суперечки. Йому може стати зле, якщо він стає учасником або свідком яких-небудь конфліктів. Матвій – скромний і чесний, якщо його звинувачують у брехні, то він люто буде доводити свою правоту. Від Матвія можна очікувати непередбачуваних вчинків.

Микола

Ім'я походить від давньогрецького імені Ніколаос, що перекладають як "переможець народів". Микола – урівноважений, працьовитий і працездатний чоловік. Він здатний опанувати будь-яку професію, буде добре заробляти. У колективі простий у спілкуванні, товариський. Микола легко захоплюється жінками. У коханні жагучий, але ревнивий.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв зараховує себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним не можливо не посваритися і важко ужитися.

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Степан

Лінгвісти стверджують, що ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Степан – це серйозний і привабливий чоловік. Він психологічно стійкий, а його сильний характер привертає до себе чимало людей. Так само люди помічають сильну волю Степана, що робить його ще більш популярним. Він не любить займатися саморекламою і не кидає слів на вітер. У Степана завжди багато друзів і товаришів.

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Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Антоніна

Одна з версій каже, що ім'я Антоніна має грецьке походження і перекладається як "та, що змагається" і "та, що вступає у бій". Характер Антоніни поєднує в собі протилежні риси - м'якість і твердість. Вона може бути веселою і навіть безтурботною, а через хвилину серйозною і зосередженою. Вона відповідальна і раціональна, при цьому ж позитивна і яскрава. Антоніна приємна співрозмовниця і подруга. З нею весело і на неї можна покластися. Робота для Антоніни – це один із способів самовираження. Досить часто хобі і робота у Антоніни збігаються. Вона дуже пунктуальна працівниця і любить точність у всьому.

Віра

Ім'я Віра за походженням грецьке, воно означає "віра", а звучить на давньогрецькій як Пістіс (Πίστις). Це одне з тих небагатьох імен, що перекладаються і трактуються так само, як і звучать. Головними характеристиками Віри можна назвати розсудливість і виваженість. Їй також властива певна флегматичність. Віра не любить поспішності в життя. Вона має досить незворушний характер, що нерідко виручає її в житті. У Віри добре розвинена інтуїція і вона до неї прислухається. Іноді Віра стає недовірливою, але це досить швидко проходить.

Маргарита

Ім'я походить від грецької і у перекладі означає "перлина". Маргарита росте енергійною дівчинкою. Вона з дитинства наділена лідерським характером, втім може бути занадто прямолінійною – сказати все, що думає, чим іноді ставить у неприємне становище батька з матір'ю. Нерідко вона говорить досить образливі речі, хоча і не позбавлені правди. З віком вона починає бути трохи більш стриманою, хоча дається їй це важко. В роботі Маргарита схильна до "чоловічих" фахів. Вона гарна інженерка і прекрасна керівниця.

Марія

Ім'я Марія має давньоєврейське походження. Існує кілька значень імені – "гірка", "сумна", "відкинута". Марія – добра, ніжна, спокійна дівчинка. Вона дуже вразлива, важко переживає навіть невелике зауваження на свою адресу. Водночас у її характері присутні твердість, гідність, здатність постояти за себе. Вона відповідально ставиться до навчання в школі й завжди старанно виконує домашні обов'язки. В роботі Марія може довго шукати собі справу до душі, ще з дитинства тяжіє до творчості і нерідко її робота пов'язана з нею. Водночас, Машу можна назвати кар'єристкою, вона працьовита і дуже чесна.

Тамара

Лінгвісти стверджують, що ім'я Тамара – це русифікований варіант біблійного імені Фамар. Це ім'я має давнє фінікійське походження, але не менш популярним було ім'я і в стародавній Іудеї. У перекладі з івриту значення імені Тамара – "фінікова пальма", хоча іноді перекладають як "смоковниця". Тамара самостійна, впевнена у собі особистість з вискоими моральними цінностями. Вона поєднує у собі тверезий погляд на світ та любов до мрій. Тамара дуже чутлива і має загострене почуття співчуття. Цими своїми якостями Тамара заслуговує на повагу оточення, хоча й не прагне цього.

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