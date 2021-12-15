Астрологічний прогноз на 15 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: час не підходить для нових починань – їх краще перенести на інший час.

Символ дня: серце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 3.

Колір дня: блакитний.

Камені дня: корал, перли, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: необхідно відмовитись від оперативного втручання – його результати та наслідки цього дня можуть виявитися непередбачуваними.

Афоризм дня: "Кожна людина — частка Всесвіту".

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та взаємини дня: найбільш сприятливий день для укладання шлюбу у всьому місячному місяці.

Містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують цілющу силу води – сьогодні вона дуже сильна.

Табу дня: поганою прикметою є розбитий посуд.

Читайте також: