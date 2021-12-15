Астрологический прогноз на 15 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время не подходит для новых начинаний – их лучше перенести на другое время.

Символ дня: сердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: лазоревый.

Камни дня: коралл, жемчуг, перламутр.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: необходимо отказаться от оперативного вмешательства – его результаты и последствия в этот день могут оказаться непредсказуемыми.

Афоризм дня: "Каждый человек – частица Вселенной".

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: наиболее благоприятный день для заключения брака во всем лунном месяце.

Мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие целебную силу воды – она сегодня очень сильна.

Табу дня: плохой приметой является разбитая посуда.

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