Астрологический прогноз на 15 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время не подходит для новых начинаний – их лучше перенести на другое время.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 3.
Цвет дня: лазоревый.
Камни дня: коралл, жемчуг, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: необходимо отказаться от оперативного вмешательства – его результаты и последствия в этот день могут оказаться непредсказуемыми.
Афоризм дня: "Каждый человек – частица Вселенной".
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: наиболее благоприятный день для заключения брака во всем лунном месяце.
Мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие целебную силу воды – она сегодня очень сильна.
Табу дня: плохой приметой является разбитая посуда.
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