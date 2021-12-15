Число смертей от последствий COVID-19 в США превысило 800 тысяч

Число смертей от последствий COVID-19 в США превысило 800 тысяч

Наиболее критическая ситуация с коронавирусом складывается в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона.

Число скончавшихся в США в результате осложнений, связанных с коронавирусом, с начала пандемии превысило 800 тысяч человек.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в США после заражения COVID-19 скончались 800 тыс. 280 человек, говорится в сообщении. Всего за время пандемии число заболевших COVID-19, согласно данным, в США достигло 50 млн 226 тыс. 706.

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Наиболее критическая ситуация с коронавирусом складывается в округах, входящих в штаты Калифорния и Аризона.

В округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) за время пандемии зарегистрировано 1 млн 548 тыс.157 случаев COVID-19, в округе Марикопа (штат Аризона) - 828 тыс.549.

Как сообщалось ранее, ученые из ЮАР заявили, что вакцина Pfizer стала менее эффективной во время последней волны COVID-19.

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