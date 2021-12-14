В США число случаев COVID-19 перевалило за 50 млн

Число случаев заболевания в стране возросло примерно до 120 тысяч в день.

Число зарегистрированных случаев COVID-19 в США превысило 50 млн.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в США выявлено 50 110 613 случаев. При этом число скончавшихся после заражения коронавирусом в штатах превысило 798 тысяч человек.

Число случаев заболевания в стране возросло примерно до 120 тысяч в день.

New York Times пишет, что около 1200 человек умирают от вируса каждый день, а 65 тысяч находятся в медучреждениях.

Больницы в некоторых штатах переполнены и призывают всех пройти вакцинацию.

В США один из самых высоких показателей зарегистрированных случаев COVID-19 на душу населения в мире - около 15 тысяч случаев на 100 тысяч человек.

Также в Калифорнии из-за роста числа случаев заражения COVID-19 вновь вводится обязательное ношение медицинских масок. Действовать это правило пока будет до 15 января. Средний показатель заболеваемости по всему штату за семь дней увеличился на 47% , а число госпитализаций на 14%.

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Штат обновил свои требования к посещению крупных мероприятий, таких как концерты и спортивные состязания, с участием более 1 тысячи человек. Если человек не вакцинирован, ему потребуется предъявить результат анализа на наличие антител к COVID-19, который был проведен в течение 24 часов до мероприятия, или отрицательный ПЦР-тест.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

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