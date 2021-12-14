Гороскоп на 14 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Таро позволяют узнать больше о будущем.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 14 декабря года рассказывает, что Рыбам следует поработать над страхами, а Девам – над собственным развитием.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 14 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева мечей"
Ваша сила – в вашем уме. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе старайтесь большего.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Башня"
Ожидайте кардинальных изменений. На работе избегайте испытаний. В отношениях надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Страшный суд"
Сопротивляйтесь проблемам, но помните о последствиях. В отношениях не забывайте о чувствах второй половинки. На работе двигайтесь осторожно вперед.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Шестерка пентаклей"
Уравновесьте все в вашей жизни. В отношениях стремитесь к большему. На работе уповайте на улучшение ситуации.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут обмануть. В отношениях защищайте свое сердце. А на работе старайтесь защиты.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Королева пентаклей"
Работайте над своим развитием. В отношениях действуйте активно, а на работе поймите, что вы хотите.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Колесница"
Все меняется. В отношениях отправляйтесь куда-нибудь вместе. А на работе ждите командировки.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Звезда"
Вам светит счастливая заря. В отношениях расслабьтесь и наслаждайтесь счастьем. На работе смело двигайтесь вперед.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка жезлов"
Пора начать новый проект. В отношениях вы можете дать большее. На работе проявите профессионализм.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка кубков"
Прошедшее может стать вашим ресурсом. В отношениях выбирайте развитие. На работе найдите единомышленников.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Добивайтесь побед. В отношениях сопротивляйтесь проблемам. На работе вы добьетесь успеха.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Месяц"
Скрытое может стать очевидным. На работе помните о рисках. В отношениях поработайте над страхами.
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