У США кількість випадків COVID-19 перевищила 50 млн

Кількість випадків захворювання в країні зросло приблизно до 120 тисяч на день.
Кількість зареєстрованих випадків COVID-19 у США перевищило 50 млн.
Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на дані американського університету Джонса Хопкінса.
З початку поширення вірусу США виявлено 50 110 613 випадків. При цьому кількість померлих після зараження коронавірусом у штатах перевищила 798 тисяч людей.
Кількість випадків захворювання в країні зросло приблизно до 120 тисяч на день.
New York Times пише, що близько 1200 людей помирають від вірусу щодня, а 65 тисяч перебувають у медзакладах.
Лікарні у деяких штатах переповнені та закликають усіх пройти вакцинацію.
У США один із найвищих показників зареєстрованих випадків COVID-19 на душу населення у світі – близько 15 тисяч випадків на 100 тисяч людей.
Також у Каліфорнії через зростання кількості випадків зараження COVID-19 знову запроваджується обов'язкове носіння медичних масок. Діяти це правило поки що буде до 15 січня. Середній показник захворюваності по всьому штату за сім днів збільшився на 47%, а кількість госпіталізацій – на 14%.
Штат оновив свої вимоги до відвідування великих заходів, таких як концерти та спортивні змагання за участю понад 1 тисячі людей. Якщо людина не вакцинована, їй потрібно буде пред'явити результат аналізу на наявність антитіл до COVID-19, проведеного протягом 24 годин до заходу, або негативний ПЛР-тест.
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", що викликає занепокоєння. Цей варіант уперше було виявлено 9 листопада на півдні Африки.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.