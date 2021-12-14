Софія Стужук у леопардовому бікіні поміркувала про сенс життя

Зірка поділилася своїми думками.

Відома українська блогерка Софія Стужук вирішила відповісти на запитання своїх прихильників.

Зокрема, в зірки в Instagram поцікавилися, в чому, на її думку, сенс життя. Звісно ж Софія вважає, що потрібно бути щасливими та отримувати задоволення.

"Сенс життя - в самому життя. В тому, аби бути щасливими та отримувати задоволення. А також в тому, аби створювати та приносити хоча б якусь користь світу", - поділилась своїми думками зірка.

Софія Стужук в бікіні / instagram.com/sofia_stuzhuk

Цікаво те, що, відповідаючи на це запитання, блогерка прикріпила фото, на якому зображена в леопардовому бікіні. Зірка спокусливо позувала перед камерою, хизуючись своїми пишними формами. Позаду Софії красувалося Карибське море.

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