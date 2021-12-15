В Луцке пьяный водитель чуть не наехал на детей, которые катались с горки

Инцидент произошел возле ЗАГСа.
В Луцке пьяный водитель чуть не наехал на катавшихся с горки детей.
Об этом сообщает "Конкурент" со ссылкой на сообщения в соцсетях.
Инцидент произошел возле ЗАГСа.
На месте работало три патрульных экипажа и "скорая". Полиция опрашивала свидетелей.
Напомним:
- В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын. Теперь женщина в областной больнице в критическом состоянии. Она до сих пор находится в коме в реанимации. В другой, детской больнице находится 5-летний сын потерпевшей с ушибом лоб. Его жизни, по словам медиков, нет угрозы.
- Суд отправил 16-летнего водителя под круглосуточный домашний арест.
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