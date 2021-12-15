В Луцке пьяный водитель чуть не наехал на детей, которые катались с горки

В Луцке пьяный водитель чуть не наехал на детей, которые катались с горки

Инцидент произошел возле ЗАГСа.

В Луцке пьяный водитель чуть не наехал на катавшихся с горки детей.

Об этом сообщает "Конкурент" со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Инцидент произошел возле ЗАГСа.

На месте работало три патрульных экипажа и "скорая". Полиция опрашивала свидетелей.

Напомним:

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