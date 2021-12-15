Гороскоп на 15 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро подсказывают нам дорогу к счастью.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 декабря 2021 года рассказывает, что Львам следует работать на результат, а Скорпионам наслаждаться тем, что у них есть.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 марта года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Императрица"
Задумайтесь над развитием. В отношениях выбирайте достойный вариант. А на работе начните новый проект.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Паж жезлов"
Разместите огня. В отношения прибавьте страсти. А на работе – защищайте свои позиции.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте сами себе проблемы. В отношениях не оскорбляйте вторую половинку. На работе найдите единомышленников.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Пятерка мечей"
Вас могут оскорбить, поэтому изрядно защищайте свое сердце. На работе всегда заглядывайте себе за спину. В отношениях ждите испытаний.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте на исходе. Хорошо обдумайте ваши отношения: и нынешние, и прошлые. На работе ищите верных друзей.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка мечей"
Не бойтесь делать первый шаг. В отношениях снимите пелену с глаз, которая мешает вам двигаться. В рабочих вопросах защищайте свои позиции.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Колесница"
На работе ожидайте перемен. В отношениях следует больше двигаться, поэтому отправляйтесь на свидание. Действуйте активнее во всех областях жизни.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Звезда"
Наслаждайтесь тем, что у вас есть. В отношениях не причиняйте боли второй половинке. На работе смело действуйте, невзирая на вызовы.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Тройка жезлов"
Пора начинать что-то новое. Смело смотрите вперед. На работе избегайте нравственных вызовов.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Шестерка кубков"
Возвращайтесь к вашему прошлому, как к источнику силы. В отношениях не стоит забывать о друзьях. На работе ищите верных коллег.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Нужно побеждать. В отношениях решитесь на что-то большее. А на работе следует двигаться вперед, несмотря на страхи.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Месяц"
Работайте со страхами и комплексами. На работе избегайте проблем. А в отношениях не скрывайте подлинные чувства.
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