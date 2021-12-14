Курс долара і євро на 15 грудня: валюта дорожчає

Курс долара і євро на 15 грудня: валюта дорожчає

Вартість долара становить 27 грн, а євро – 30,5 грн.

У середу, 15 грудня, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 15 грудня:

Долар США – 26,99 (плюс 11 коп.).

Євро – 30,53 грн (плюс 21 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 14 грудня:

Долар США – 26,90/27,10 грн.

Євро – 30,25/30,55 грн.

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