Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 14 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 14 декабря зафиксировано 7 283 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 387 человек, 27 130 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 123 человека, а 129 742 человека вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 570 448 человек;

поправилось – 3 233 009 человек;

летальных исходов – 91 602;

проведено ПЦР-тестов – 16 333 417.

С начала вакцинальной кампании привито 14 174 401 человека, из них получили первую дозу – 14 174 399 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 544 437 человек. Всего проведено 26 718 836 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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