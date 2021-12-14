Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 14 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.

В Україні станом на ранок 14 грудня зафіксовано 7 283 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 387 людей, 27 130 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 123 осіб, а 129 742 людини вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 570 448 осіб;

одужало – 3 233 009 осіб;

летальних випадків – 91 602;

проведено ПЛР-тестувань – 16 333 417.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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