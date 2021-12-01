Лукашенко пригрозил перекрыть энерготранзит, если его будут "душить поляки"

Лукашенко говорит, что белорусы мол не очень часто ездят в ЕС.

Александр Лукашенко выразил готовность остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу в связи с мигрантским кризисом.

Об этом сообщает государственное агентство Беларуси БЕЛТА.

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"Когда меня будут "душить" поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Но оставьте, о чем вы говорите. Поляки решили закрыть границу с Беларусью — хорошо, закрывайте. Мы не очень часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китая идет через нас?" – сказал Лукашенко.

По его мнению, в таком случае европейские товары попасть в Россию и дальше через Украину не смогут.

"Только Беларусь. Поэтому, прежде чем делать с их стороны заявления, нужно взять свои "куриные мозги" в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу... Кому ты навредишь? Сам себе. А потом, ты закроешь — тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — добавил Лукашенко.

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