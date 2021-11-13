Путин прокомментировал угрозы Лукашенко перекрыть Европе газ

Путин заявил, что поговорит с Лукашенко.

Президент страны-агрессора Владимир Путин прокомментировал заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко перекрыть транзит газа в ЕС.

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Об этом он сказал в интервью ВГТРК, пишет РИА.

Путин заявил, что он впервые об этом слышит, но поговорит с самопровозглашенным президентом Беларуси.

"Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему", — заявил президент страны-агрессора.

Напомним, Европейский союз отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Беларусь перекроет газопровод "Ямал-Европа" в случае, если Европа решит закрыть границу. В ЕС ответили, что не позволят Лукашенко запугать их угрозами по поводу перекрытия поставок российского газа в Европу.

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