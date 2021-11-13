Путін прокоментував погрози Лукашенка перекрити Європі газ

Путін заявив, що поговорить з Лукашенком.
Президент країни-агресора Володимир Путін прокоментував заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка перекрити транзит газу до ЄС.
Про це він сказав у інтерв'ю ВГТРК, пише РИА.
Путін заявив, що він вперше про це чує, але поговорить про із самопроголошеним президентом Білорусі.
"Я двічі розмовляв з Олександром Григоровичем за останній час, він мені жодного разу про це не сказав, навіть не натякнув. Хоча нічого хорошого в цьому немає, і я, звичайно, з ним поговорю на цю тему", - заявив президент країни-агресора.
Нагадаємо, Європейський союз відреагував на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Білорусь перекриє газопровід "Ямал-Європа" у разі, якщо Європа вирішить закрити кордон. В ЄС відповіли, що не дозволять Лукашенку залякати їх погрозами щодо перекрити постачання російського газу до Європи.
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